Finlandiya ve İsveç’ten Türkiye açıklaması

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO Liderler Zirvesi ve Türkiye ile 4'lü zirve öncesinde açıklamalarda bulundu.

Niinistö zirve öncesinde Türkiye ile nispeten ortak bir anlayışa vardıklarını ifade etti ancak "Görüşmeye dair ne iyimser ne de kötümserim" diye ekledi.

Niinistö "Teröristleri koruduğumuza dair değerlendirmeler doğru değil" diyerek, "Terörizmin sadece Türkiye'de değil başka yerlerde de ciddi endişe olduğunu bugünkü görüşmede de söyleyeceğim" dedi.

İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI: MÜZAKERELERDE İLERLEME SAĞLANDI

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de "NATO konusunda Türkiye ile müzakerelerde ilerleme sağlandı. Büyük bir atılım ise; bugün veya daha uzun zamanda gerçekleşebilir" dedi.

NATO Liderler Zirvesi bugün başladı. Zirvede; Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasında 4'lü bir görüşme olacak. Bu müzakerede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin koyduğu veto konuşulacak.