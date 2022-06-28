Politika

Finlandiya ve İsveç’ten Türkiye açıklaması

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö 4'lü zirve öncesi yaptığı açıklamada, "Teröristleri koruduğumuza dair değerlendirmeler doğru değil. Türkiye ile nispeten ortak bir anlayışa vardık. Görüşmeye dair ne iyimser ne kötümserim" dedi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Sauli Niinistö Ann Linde isveç Finlandiya Türkiye

HABER MERKEZİ

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, NATO Liderler Zirvesi ve Türkiye ile 4'lü zirve öncesinde açıklamalarda bulundu.

Niinistö zirve öncesinde Türkiye ile nispeten ortak bir anlayışa vardıklarını ifade etti ancak "Görüşmeye dair ne iyimser ne de kötümserim" diye ekledi.

Niinistö "Teröristleri koruduğumuza dair değerlendirmeler doğru değil" diyerek, "Terörizmin sadece Türkiye'de değil başka yerlerde de ciddi endişe olduğunu bugünkü görüşmede de söyleyeceğim" dedi.

İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI: MÜZAKERELERDE İLERLEME SAĞLANDI

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de "NATO konusunda Türkiye ile müzakerelerde ilerleme sağlandı. Büyük bir atılım ise; bugün veya daha uzun zamanda gerçekleşebilir" dedi.

NATO Liderler Zirvesi bugün başladı. Zirvede; Türkiye, İsveç, Finlandiya ve NATO arasında 4'lü bir görüşme olacak. Bu müzakerede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine Türkiye'nin koyduğu veto konuşulacak.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv