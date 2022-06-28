Politika

Rusya’dan Biden’ın eşi ve kızına yaptırım kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve kızı Ashley Biden'ın aralarında bulunduğu 25 ABD vatandaşına yönelik yaptırım kararı aldı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Rusya Jill Biden Ashley Biden yaptırım

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin Rus siyasi uzmanlara ve topluma mal olmuş kişilere karşı uyguladığı yaptırımları sürekli genişlettiği belirtildi.

Buna yanıt olarak 25 ABD vatandaşına Rusya'ya süresiz olarak giriş yasağı konulduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste yayımlandı.

Listede, Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin öneriler geliştiren "McFaul-Yermak" grubu üyeleri, senatörler ve üniversite çalışanları yer aldı.

Söz konusu yaptırım listesine, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden ve kızı Ashley Biden'ın dahil edildi.

ABD, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra aralarında iki kızının da bulunduğu aile üyelerine yaptırımlar uygulamıştı.

Batılı ülkeler ve Rusya yıllardır karşılıklı olarak yaptırım uyguluyor. Ancak bu yaptırımlar Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlatmasından bu yana arttı.

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