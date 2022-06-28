Başbakan’dan Ürdün Kralı II. Abdullah’a taziye mesajı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Ürdün'ün liman kenti Akabe'de yaşanan patlamada hayatını kaybedenler için Ürdün Kralı II. Abdullah’a taziye dileklerini iletti.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Ürdün halkına başsağlığı dileyen Başbakan, yaralılarla acil şifalar diledi.

Kral II. Abdullah da Başbakan Mesrur Barzani’ye şahsı ve Ürdün halkı adına teşekkür etti.

Ürdün'ün liman kenti Akabe'de zehirli gaz dolu tankın patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 260 kişi yaralandı.