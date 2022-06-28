Politika

Kremlin: Kiev yönetimi teslim olana kadar saldırılarımız sürecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarının Kiev teslim olana kadar süreceğini bildirdi.
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dünya Rusya Kremlin Dmitriy Peskov Ukrayna G7 Liderler Zirvesi Volodimir Zelenskiy

HABER MERKEZİ

AFP’nin aktardığına göre Peskov, G7 Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Peskov, “Ukrayna tarafı çatışmaları bir gün içinde sona erdirebilir. Milliyetçi birliklere ve Ukraynalı askerlere silah bırakma emri verilmeli, Rusya'nın belirlediği tüm şartlar yerine getirilmeli. Bu takdirde her şey bir gün içinde bitebilir” ifadelerini kullandı.

Rusya tarafının bir takvim belirlemediğini kaydeden Peskov, “Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamaları bizi yönlendiriyor” şeklinde konuştu.

Peskov, Ukrayna’ya yönelik “özel operasyonun” Moskova’nın planlarına uygun olarak sürdüğünü sözlerine ekledi.

Zelenskiy, G7 liderlerinden Rusya'ya karşı hava savunma sistemleri dahil daha fazla silah yardımında bulunmalarını istemişti.

G7 ülkelerinin liderlerine, Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım çağrısı yapan Zelenskiy, bu liderlerden Kiev'in tahıl ürünleri ihraç etmesine yardımcı olmalarını ve Ukrayna'nın yeniden imarı için mali yardım sağlamalarını talep etmişti.

Zelenskiy ayrıca, G7 ülkelerine yaptığı çağrıda, Rusya'nın 'terörü destekleyen devlet' olarak kabul edilmesini istedi.

 

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