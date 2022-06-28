Politika

Beyaz Saray: Biden ile Erdoğan görüşmesi yarın gerçekleşebilir

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden ile Erdoğan'ın yarın NATO Zirvesi'nde görüşme ihtimalinin olduğunu bildirdi.
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
ABD Beyaz Saray Jake Sullivan Joe Biden Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın salı günü başlayan ve perşembe gününe kadar sürecek olan NATO Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini açıkladı. 

Erdoğan, NATO Zirvesi'nin düzenleneceği Madrid'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulunmuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de 'olabilir' dedik” demişti. 

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