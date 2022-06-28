Beyaz Saray: Biden ile Erdoğan görüşmesi yarın gerçekleşebilir

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın salı günü başlayan ve perşembe gününe kadar sürecek olan NATO Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini açıkladı.

Erdoğan, NATO Zirvesi'nin düzenleneceği Madrid'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda açıklamalarda bulunmuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de 'olabilir' dedik” demişti.