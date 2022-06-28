Politika

Sadr: Berhem Salih'in cumhurbaşkanlığına aday olması üzüntü verici

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in ‘İsrail’le normalleşmeci’ olmasının utanç verici olduğunu söyledi.
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Irak Mukteda es-Sadr Berhem Salih İsrail

HABER MERKEZİ

Irak’ta Sadr Hareketi’nin lideri Mukteda es-Sadr, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in İsrail’le ilişkileri normalleştirmeyi suç sayan yasayı imzalamayı reddetmesini eleştirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sadr, Irak Parlamentosu tarafından onaylanan ve İsrail’le ilişkilerin normalleşmesini suç sayan yasanın Irak Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmamasının utanç verici olduğunu belirtti.

Sadr, “Cumhurbaşkanlarının normalleşmeci olması, ulusal olmayıp, batıya ve doğuya boyun eğmesi halka ayıptır” dedi.

Salih’in bu tutumundan uzak olduğunu kaydeden Sadr, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in daha önce ve şimdi cumhurbaşkanlığına aday olmasının üzüntü verici olduğunu ifade etti.

 

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