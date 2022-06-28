Politika

NATO’nun doğu kanadında asker sayısı 10 bine yaklaştı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra NATO'nun doğu kanadındaki muharip birliklerde görevli asker sayısı iki kattan fazla artarak neredeyse 10 bine çıktı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
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HABER MERKEZİ

NATO, 28-30 Haziran'da yapılacak Madrid Zirvesi'nde de ele alınacak caydırıcılık ve savunmanın kuvvetlendirilmesi kapsamındaki doğu kanadında bulunan asker sayılarıyla ilgili ayrıntıları paylaştı.

Buna göre, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırısını başlatmasından sonra sayıları 4'ten 8'e çıkarılan çok uluslu muharip gruplarda 9 bin 641 asker bulunuyor. Bu sayı daha önce 4 bin civarındaydı.

Doğu kanattaki muharip gruplar saldırı öncesinde Baltık ülkeleri Letonya, Litvanya, Estonya ile Polonya'da bulunuyordu. Saldırının ardından Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya da muharip gruplar konuşlandırıldı.

Muharebeye hazır tutulan çok uluslu birliklere 25 NATO ülkesi katkı sağlıyor. En fazla asker sağlayan Almanya'nın 1315 askeri Litvanya ve Slovakya'da bulunuyor.

Ardından gelen ABD'nin Polonya, Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'da 1165, İngiltere'nin ise Estonya ve Polonya'daki birliklerde 1122 askeri görev yapıyor.

 

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