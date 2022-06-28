Neçirvan Barzani ve Bafil Talabani, Koalisyon Komutanı ile bir araya geldi

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafil Celal Talabani, Irak ve Suriye’deki Uluslararası Koalisyon Genel Komutanı ile bir araya geldi.