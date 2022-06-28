Politika

Neçirvan Barzani ve Bafil Talabani, Koalisyon Komutanı ile bir araya geldi

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafil Celal Talabani, Irak ve Suriye’deki Uluslararası Koalisyon Genel Komutanı ile bir araya geldi.
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kürdistan Neçirvan Barzani John Brennan Uluslararası Koalisyon Bafil Talabani

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve KYB Başkanı Bafil Celal Talabani, Irak ve Suriye'deki Uluslararası Koalisyon Güçleri Genel Komutanı General John Brennan ve beraberindeki askeri heyetle bir araya geldi.

Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail’in de katıldığı görüşmede, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform süreci ele alındı.

Peşmerge güçlerinin birleşmesiyle ilgili son adımların konuşulduğu görüşmede, reform süreci ve ABD’nin konuyla ilgili önerisinin önündeki engeller ele alındı.

 

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