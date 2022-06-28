Başkan Barzani’den akademisyenlerin katilinin hak ettiği cezaya çarptırılması çağrısı
ERBİL (K24)
Başkan Mesud Barzani, başkent Erbil’de öldürülen iki akademisyenin katilinin hak ettiği cezaya çarptırılması çağrısında bulundu.
Başkan Mesud Barzani yayımladığı mesajda, öldürülen akademisyenler Dr. Kawan İsmail ve Dr. İdris Hemexan’ın yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.
Söz konusu akademisyenlerin öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Barzani, akademisyenlerin ailelerine, arkadaşlarına ve Kürdistan Bölgesi akademi camiasına taziyelerini iletti.
Akademisyenlerin yakınlarının acılarını paylaştığını söyleyen Başkan Barzani, “İlgili taraflara, suçlunun yasal cezasını alması çağrısında bulunuyorum. Bu tür haksız suçların tekrar işlenmemesi için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı.