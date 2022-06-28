Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında memorandum imzalandı

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö Türkiye'nin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini desteklemeyi kabul ettiğini bildirdi.

Niinisto, bu adımın, üç ülkenin "birbirlerinin güvenliğine yönelik tehditlere karşı tam desteklerini genişletmek için" ortak bir mutabakat anlaşması imzalamasının ardından geldiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, Türkiye'nin NATO üyeliklerini destekleyeceğini, “Türkiye'nin silah ihracatı ve terörle ilgili endişelerine ilişkin bir mutabakat imzalandığını” açıkladı.

Stoltenberg, NATO ülkelerinin liderlerinin yarın İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya katılmaya davet için karar alacağını bildirdi. Stoltenberg, NATO'nun her zaman ortak bir zeminde uzlaşabildiğini belirtti.

ORTAK BİLDİRİ

Yayımlanan ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Finlandiya ve İsveç, tüm terör örgütlerinin Türkiye’ye karşı gerçekleştirdikleri saldırıları açık ve net biçimde kınar. Finlandiya ve İsveç, PKK ve diğer tüm terörist örgütlerin ve bağlantılı şahısların faaliyetlerini engelleyeceklerini taahhüt eder. Türkiye, Finlandiya ve İsveç terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla aralarındaki işbirliğini artırmaya karar vermişlerdir.”

Bildiride, “Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin sağladığı bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini hızla işleme koyacak. Finlandiya ve İsveç, PKK ve bütün uzantılarının para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerine yönelik soruşturma başlatacak ve bunları yasaklayacaklardır” denildi.

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