Politika

ABD Başkanı’ndan İsveç ve Finlandiya mesajı: Güzel bir yol

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda mutabakata varan Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı tebrik etti.
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ABD Joe Biden NATO Türkiye İsveç Finlandiya

HABER MERKEZİ

Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile Beyaz Saray'daki görüşmelerinde çekilen bir fotoğrafa yer verdi.

ABD Başkanı Biden, paylaşımında, "Üçlü muhtıra imzaladıkları için Finlandiya, İsveç ve Türkiye'yi tebrik ediyorum. Bu, NATO'nun Finlandiya ve İsveç'e davetinde çok kritik bir adımdır ve ittifakımızı güçlendirip, kolektif güvenliğimizi arttıracaktır. (NATO Zirvesi) Zirveye başlamak için çok güzel bir yol" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalanmıştı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin ardından hazırlanan "Üçlü Muhtıra"ya Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde imza atmıştı.

İmza töreni, Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg huzurunda gerçekleşmişti.

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