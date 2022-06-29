Mayına basan çoban hayatını kaybetti

ERBİL (K24)

Germiyan’a bağlı Qoretu beldesinin Ali Miri köyünde mayına basan ve ağır yaralanan Arap bir çoban, Kelar hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Germiyan Polisi Sözcüsü Ali Cemal Qduri yaptığı açıklamada, ölen çobanın 17 yaşında olduğunu ve koyunlarını otlatırken patlamanın yaşandığını söyledi.

Qduri, söz konusu köyün Kürdistan Bölgesi sınırında yer aldığını ve patlayan mayının Baas rejimi döneminden kalma olabileceğini ifade etti.