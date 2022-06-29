BM: Hol Kampı’nda 18 ayda 106 kişi öldürüldü

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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Koordinatörü İmran Rıza, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) kontrolünde bulunan Hol Kampı’nda güvenlik durumunun zayıf olduğunu, kampta yaşayan çocukların da geleceğinin belirsiz olduğunu açıkladı.

Yargılama öncesi geçici gözaltı kampı statüsünde olması beklenen kampta halen çoğunluğu Irak ve Suriye vatandaşı olan 56 bin kişi tutuluyor. Diğer bazı ülke vatandaşlarının da yaşadığı kamptaki nüfusun bir kısmını DAİŞ’lilerin eş ve çocukları oluşturuyor.

Hol Kampı’nı birçok kez ziyaret eden İmran Rıza, Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada, kampta tutulanların yüzde 94’ünün kadın ve çocuklardan oluştuğunu söyledi.

Rıza, “Orası çok çetin bir yer ve güvenli değil. 2021 Ocak ayından bu yana çoğunluğu kadın olmak üzere 106 kişi öldürüldü” dedi.

BM Koordinatörü, Hol Kampı’nda yaklaşık 27 bin Irak, 18-19 bin Suriye ve 12 bin de diğer ülke vatandaşlarının bulunduğunu kaydetti.

Irak bazı vatandaşlarını teslim alırken, diğer birçok ülke kampta bulunan vatandaşlarının dönüşünü kabul etmiyor.

Haseke vilayetinde bulunan Hol Kampı, Rojava ve Suriye’de bulunan en büyük kamp olarak biliniyor. Özerk Yönetim’in yabancı ülkelere, kamptaki vatandaşlarını teslim almaları çağrıları şimdiye kadar yanıtsız kaldı.