Hollanda’da Kürt kızına yılın öğrencisi ödülü

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19 yaşındaki Lava Haci mayıs ayında 4 aşamadan oluşan Orta Mesleki Eğitim (MBO) programında son aşamaya geçme hakkı kazandı. Bu teknik eğitim, seçkin bir eğitim alanında yer alıyor.

MBO’da işletme yönetimi dördüncü seviyede öğrenimini sürdüen Lava Haci, Mesleki Eğitim Kurumu Elçisi olarak kabul edildi.

2018 yılından ailesiyle birlikte Rojava’dan göç eden Lava Haci, Hollanda’nın kuzeyindeki Groningen kentine yerleşti. Burada Felemenkçe öğrendi. Lava, ilkokulu Rojava’da Derik’e bağlı Dugirka köyünde tamamlamıştı.

Lava Haci bir elektronik şirketinde yarı zamanlı olarak çalışıyor.

K24’e verdiği röportajda Haci, gelecekte kendi şirketini açmak istediğini belirtmişti.

11 yıllık iç savaştan dolayı Suriye ve Rojava’da siyasi ve ekonomik kriz yaşanıyor. 13 milyon Suriyeli ve Rojavalı göç etmek zorunda kalırken, bunlardan bazıları Avrupa'ya gitti.