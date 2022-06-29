Politika

Başbakan: Bağdat hükümeti sorumluluğunu yerine getirmedi

Başbakan Mesrur Barzani, federal hükümetle ortak tugaylar oluşturma konusunda anlaşmalarına rağmen Irak Maliye Bakanlığı’nın projeye destek vermediğini söyledi.
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kürdistan Başbakan Mesrur Barzani Bağdat hükümeti ortak tugaylar

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, yaptığı açıklamada Bağdat hükümetiyle bazı bölgelerdeki güvenlik boşluğunun giderilmesi için ortak tugaylar kurulmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Petrol ve gaz sahalarına yönelik saldırıları değerlendiren Başbakan, “Irak Başbakanı ve ilgili taraflarla görüşmeler gerçekleştirdik. Irak hükümeti de saldırıların yasadışı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini kabul ediyor. Söz konusu saldırıların son bulması konusunda çaba harcarken Bağdat hükümetinin bize destek sunması gerek” dedi.

Güvenlik boşluğunun giderilmesi konusunda federal hükümetle hemfikir olduklarını belirten Başbakan, “Ortak tugaylar kurulmasını kararlaştırdık ancak federal hükümet bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmedi” dedi.        

Birkaç gün önce Iraklı üst düzey komutanlarla konuyu ele aldıklarını söyleyen Başbakan, “Komutanlar bu konuda tüm hazırlıkların yapıldığını ifade ediyor ancak Maliye Bakanlığı henüz projeyi tamamlamadığını açıkladı” ifadelerini kullandı.

Başbakan, güvenlik boşluğunun giderilmesinin Kürdistan’a yönelik terörist saldırıların son bulmasında etkili olacağını vurguladı.

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