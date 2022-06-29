Politika

Ukrayna: Son 24 saatte 200 Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son bir günde 200 askerini, savaşın başlamasından bu yana ise toplam 35 bin 450 askerini kaybettiğini açıkladı.
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dünya Ukrayna Rus ordusu kayıplar

HABER MERKEZİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun 24 Şubat-29 Haziran döneminde verdiği kayıplarına ilişkin bilgiler yer aldı.

Açıklamaya göre, Rus ordusu son bir günde 200 asker, 4 insansız hava aracı, 5 tank, 3 top, 3 roketatar, 16 zırhlı aracı, 3 seyir füzesi ile 1 hava savunma sistemini kaybetti.

Savaşın başlamasından beri ise Rus ordusunun toplam 35 bin 450 askerini kaybettiği, Ruslara ait 217 uçak, 185 helikopter, 1572 tank, 3 bin 720 zırhlı araç, 781 top, 246 roketatar ve 103 hava savunma sisteminin imha edildiği kaydedilen açıklamaya göre, Rus güçlerine ait 2 bin 598 araç, 14 gemi ve hafif sürat teknesi ile 640 insansız hava aracı da yitirildi.

Ayrıca Rusların fırlattığı 142 seyir füzesi de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildi.

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