Şeyh Said ve arkadaşları Diyarbakır’da anıldı: Mezar yerleri açıklansın

DİYARBAKIR (K24)

Kürt hareketi liderlerinden Şeyh Said ve arkadaşlarının idamının 97’nci yıldönümünde Diyarbakır’daki Şeyh Said Meydanı’nın yakınındaki parkta, Şeyh Said'in ailesi, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin katılmıyla basın açıklaması yapıldı.

Açıklamayı okuyan İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kaya, “Baskıya, zulme, inkara ve yok edilmeye karşı çıktılar. Bunun için kıyam ettiler. Adı İstiklal Mahkemesi olan ama gerçekte yargılama yapmayarak sadece yargıyı açıklayan bir heyetin kararıyla haklarında idam kararı verildi” dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1925 Direnişinin üzerinden 97 yıl geçmesine rağmen olayın tarihsel ve toplumsal gerçekliği tüm yönleriyle açıklığa kavuşmuş değil. Şeyh Said ve arkadaşları hakkındaki idam kararları usulünce yapılan bir yargılama sonucunda verilmedikleri gibi cenazeleri de ailelerine teslim edilmeyerek hem haklı direnişleri ve hem de adlarının yaşatılmasının önüne geçilmek istendi.”

İdam edilenlerin mezar yerlerinin açıklanmasının talep edildiği açıklamada, şunlar ifade edildi:

“Şehitlerimizden bile korkuyorlar. Şeyh Said Efendi ve arkadaşlarından önce Cibranlı Halit Bey, Yusuf Ziya Bey ve dava arkadaşlarından başlayarak Kürtlerin cenazelerini vermemeye, defnedildikleri yerleri gizlemeye, mezarlarını tahrip etmeye başladılar. Şeyh Said ve Dava Arkadaşları Cibranlı Halit Bey Seyid Abdulkadir, Șeyid Abdulkadir’in oğlu ve arkadaşları, Seyit Rıza, Saidê Kurdî ve daha sayamadığımız çok sayıda Kürt değerlerinin mezar yerleri bilinmemektedir. İdam edilmelerinden sonra 1938 yılında çıkarılan 3527 sayılı kanun ile İstiklal Mahkemelerinin kararlarıyla mahkûm olanların cezaları af edilmiş, cezaları infaz edilenlerin ise itibarları iade edilmiştir. İtibarın iade edilmesi bile şehadet yıldönümüne denk getirilmiştir. Bu kanunun yayımı özel olarak 29 Haziran tarihine denk getirilmiştir. Kürt milletinin bu onurlu önderlerine bir mezar yerinin bile fazla görülmesi sadece ailelerini değil tüm toplumu tahkir etme amacını taşımaktadır. Bu politik karar hiçbir dini, hukuki, ahlaki ve insani kuralla açıklanamaz. Bu tutum sadece ölüye duyulan öfke ile açıklanamaz. Aynı zamanda toplum hafızasız bırakılmak istenmektedir. Buradan çağrımız başta Şeyh Said Efendi ve arkadaşları olmak üzere Seyid Abdulkadir Cibranlı Halit Bey, Seyit Rıza, Saidê Kurdi ve diğer tüm şehitlerimizin usulünce defin hakkı ve mezar yerlerini istiyoruz.”

Açıklamanın sonunda şunlar dile getirildi:

“Şehadetlerinin 97. yıldönümünde Şeyh Said’in; ‘Değersiz dallarda asılmama pervam yoktur. Mücadelem, inancım ve milletim içindir. Yeter ki torunlarım düşmanlarıma karşı beni mahçup etmesinler’ sözlerini sürekli hatırda tutarak Şeyh Said ve arkadaşlarının şahsında hak, adalet, onur ve özgürlük uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, uğruna canlarını verdikleri ideallerini gerçekleştirmek kararlılığında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.”