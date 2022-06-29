Politika

Peşmerge’den Irak ordusunun talebine ret

Peşmerge Güçleri, Irak ordusunun Xurmatu sınırındaki bir kontrol noktasının kendilerine devredilmesi talebini reddetti.
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kürdistan Peşmerge Güçleri Irak ordusu

ERBİL (K24)

K24 muhabirinin aktardığına göre dün gece Irak ordusuna bağlı bir zırhlı bir birlik, Xurmatu sınırında Peşmgere mevzilerine doğru hareket etti ve bölgede bulunan bir kontrol noktasını kendilerine devredilmesini talep etti.

Peşmerge yetkilileri ise 2003 yılından bu yana konuşlu bulundukları kontrol noktasını hiçbir şekilde boşaltmayacaklarını aktardı.

Muhabirimiz, konuya ilişkin bugün Peşmerge Güçleri ile Irak ordusundan bir heyetin bir araya geldiğini ve Peşmerge yetkililerinin kontrol noktasını devretmeyeceklerini vurguladığını kaydetti.

Toplantıda ayrıca, geçtiğimiz günlerde Kor Mor gaz sahasına yönelik saldırının bölgedeki güvenlik boşluğundan kaynaklandığının konuşulduğu ifade edildi.

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