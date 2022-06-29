NATO: Finlandiya ve İsveç'i davet etme kararı aldık

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NATO ülkelerinin liderleri, İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka katılmaya davet etme kararı aldı ve katılım protokollerini imzalama konusunda uzlaştı.

32. NATO Zirvesi, İspanya'nın başkenti Madrid'de toplandı. Zirvede bir araya gelen liderlerin gündeminde Ukrayna savaşı ve NATO'nun genişlemesi vardı.

NATO ülkelerinin liderleri, İsveç ve Finlandiya'yı ittifaka katılmaya davet etme kararı aldı ve katılım protokollerini imzalama konusunda uzlaştı.

"RUSYA ARTIK DOĞRUDAN TEHDİT"

Yayımlanan ortak bildiride Rusya, müttefik güvenliğine en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımlandı.

Rusya karşısında Ukrayna’ya desteğin artarak devam edeceği vurgulandı.

ORTAKLARA "TERÖRLE MÜCADELEDE" DESTEK

Terörle mücadele konusu da bildiride yer aldı ve "Terörizmin her çeşidi, uluslararası barış ve refahın güvenliğine yönelik doğrudan asimetrik tehdittir" denildi.

Terörle mücadelenin ittifakın ortak savunması için esas olduğu vurgusu yapıldı.

"Ortaklarımıza, terörle mücadele kapasitelerini artırma ve ortak güvenlik tehditleriyle baş etme konusunda destek vereceğiz" ifadesi kullanıldı.

“TARİHİ BİR KARAR ALDIK”

Jens Stoltenberg, müttefiklerin yeni Stratejik Konsept belgesini kabul ettiğini duyurdu.

Stoltenberg, "Rusya, 2010’daki stratejik konseptte dış ortak iken şimdi direkt tehdit olarak tanımlanıyor" dedi.

"TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Stoltenberg, "Dün akşam Türkiye ile yapılan anlaşma İsveç ve Finlandiya’ya davet kararının yolunu açtı. Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO için iyi bir anlaşma. Tarihi bir karar aldık. Çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ortaklarımıza, terörizmle mücadele kapasitelerini artırma ve ortak güvenlik tehditleriyle baş etme konusunda destek vereceğiz" diyen Stoltenberg, "Terörizmin her çeşidi, uluslararası barış ve refahın güvenliğine yönelik doğrudan asimetrik tehdittir. Terörizmle mücadele, ortak savunmamız için esastır" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, liderlerin Ukrayna'ya çok güçlü bir destek mesajı gönderdiklerini belirterek, "Ukrayna'ya daha fazla askeri malzeme, silah ve ağır silah gönderilecek" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'nun desteğine güvenebileceğinin altını çizdi.