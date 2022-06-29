ABD’nin Erbil Başkonsolosu’ndan Başbakan’a veda ziyareti

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Başkonsolosu Robert Palladino, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla Başbakan Mesrur Barzani’ye veda ziyareti gerçekleştirdi.

Görüşmede, ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin gelişmesine sunduğu katkıdan ötürü Palladino’ya teşekkür eden Başbakan, ABD’li diplomata yeni görevinde başarılar diledi.

Palladino ise, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu ile koordinasypn içerisinde olmasından ötürü teşekkür etti.