Rusya: Ukrayna'da 221 uçak ve 134 helikopter imha edildi

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rusya ve Ukrayna arasında 4 aydan fazla süren savaşta Rus ordusunun eylemleri hakkında bilgi verdi.

Ukrayna güçlerinin "önemli ölçüde" kayıplar yaşadığını ileri süren Koneşankov, Rusya Silahlı Güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara saldırılara devam ettiğini söyledi.

"UKRAYNA SİLAHLI KUVVETLERİNİN 10. DAĞ TUGAYI AĞIR KAYIPLAR VERDİ"

Konaşenkov, Kharkiv bölgesinde "Kraken" taburundaki yaklaşık 100 asker, 10 askeri teçhizat, 4 yönetim merkezi, 8 silah ve mühimmat deposu, Mıkolayiv bölgesinde yabancı paralı savaşçıların eğitildiği merkez ile yakıt deposu, Odessa bölgesinde de Buk-M1 hava savunma füze sisteminin imha edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Lisiçansk petrol rafinerisinin bulunduğu bölgeye yönelik düzenlenen saldırılarda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 10. dağ tugayı ağır kayıplar verdi. Esir alınan Ukraynalı askerlere göre, 108. tabur tamamen yok edildi. Söz konusu taburdaki 350 askerden ancak 30'u hayatta kaldı"

"TOÇKA-U" BALİSTİK FÜZENİN ELE GEÇİRİLDİ"

Ukrayna ordusuna ait 2 "Grad" çok namlulu roketatarın yok edildiğini belirten Konaşenkov, son 24 saatte 39 yönetim merkezi ile 6 mühimmat deposunun Rus hava muharebe taktik birliklerince vurulduğunu ifade etti.

2 "Su-25" ile "Mig-29" tipi savaş uçakları, "Mi-8" tipi helikopter ve 9 insansız hava aracının düşürüldüğü bilgisini paylaşan Konaşenkov, 7 "Toçka-U" balistik füzenin ele geçirildiğini duyurdu.

Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 221 uçak, 134 helikopter, 1391 insansız hava aracı, 351 hava savunma füze sistemi, 3 bin 853 tank ve zırhlı araç, 692 çok namlulu roketatar, 3 bin 52 obüs ve havan topu, 3 bin 907 özel askeri araç imha edildi" ifadelerini kullandı.