Biden-Erdoğan görüşmesi sona erdi

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İspanya’nın başkenti Madrid’teki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı dahilinde ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

1 saat 10 dakika süren görüşme öncesi Biden ve Erdoğan basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, uzun bir aradan sonra Biden ile bir araya gelmekten memnun olduğunu belirterek, söz konusu NATO Zirvesi’nin gündemi itibariyle yoğun olduğunu aktardı.

Erdoğan, Rusya-Ukrayna sürecinde Türkiye’nin denge politikası yürütme gayreti içerisinde olduğunu ifade etti. Türkiye’nin süreci çözmenin gayreti içerisinde de olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Temennimiz o ki denge politikası ile netice alıp tahıl konusunda da bunun yokluğunu çeken ülkelere açılan koridor üzerinden imkan sağlayalım” dedi.

Biden ise, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine verdiği destek ve Türkiye’nin tahıl konusundaki çabalarından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, Erdoğan ile bir araya gelmekten memnun olduğunu ifade etti.