Politika

70 ve 80 birlikleri Uluslararası Koalisyon'la bir araya geldi

Peşmerge Bakanlığı, 70 ve 80 Peşmerge birliklerinin Uluslararası Koalisyon'la bir araya geldiğini bildirdi.
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kürdistan Peşmerge Bakanlığı Uluslararası Koalisyon Peşmerge Güçleri

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı’nın açıklamasına göre, bakanlık yetkilileri, 70 ve 80 Peşmerge Birlikleri ile Uluslararası Koalisyon Danışma Grubu yetkilileri bir araya geldi.

Söz konusu görüşmede askeri bir birliğin oluşturulması, Peşmerge Güçleri içindeki komutanın güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Görüşmeye Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail’in de katıldığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, görüşmelerde askeri reformların güçlendirilmesi ve Koalisyon güçleriyle işbirliğinin artırılması konularının ele alındığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Peşmerge Güçleri arasında birimlerin oluşturulması ve mekanizmaların doğru uygulanmasının ayrıntılı olarak görüşüldüğü vurgulandı.

 

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