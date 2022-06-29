Politika

Neçirvan Barzani: Failler cezalandırılacak

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil’de iki akademisyenin öldürülmesinden sorumlu olan kişilerin cezalandırılacağını söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Neçirvan Barzani Akademisyen

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, dün öldürülen iki üniversite hocası Dr. Kawan İsmail ve Dr. İdris Hemexan için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığının açıklamasına göre Neçirvan Barzani, akademisyenlerin ailelerine, öğrencilerine ve çalıştıkları kurumların personeline baş sağlığı dileğinde bulundu.

Neçirvan Barzani, “Yüce Allah, sevenlerine sabır versin” dedi.

Faillerin cezalandırılacağını vurgulayan Neçirvan Barzani, mahkemelerin bu yönde karar alacağını dile getirdi.

Dün Dr. Kawan İsmail ve Dr. İdris Hemexan, dün uğradıkları saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv