Neçirvan Barzani: Failler cezalandırılacak

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, dün öldürülen iki üniversite hocası Dr. Kawan İsmail ve Dr. İdris Hemexan için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığının açıklamasına göre Neçirvan Barzani, akademisyenlerin ailelerine, öğrencilerine ve çalıştıkları kurumların personeline baş sağlığı dileğinde bulundu.

Neçirvan Barzani, “Yüce Allah, sevenlerine sabır versin” dedi.

Faillerin cezalandırılacağını vurgulayan Neçirvan Barzani, mahkemelerin bu yönde karar alacağını dile getirdi.

Dün Dr. Kawan İsmail ve Dr. İdris Hemexan, dün uğradıkları saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.