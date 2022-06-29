Erbil’den Bağdat’a: Anayasal olmayan hiçbir çözüm kabul edilmeyecek

ERBİL (K24)

Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Toplantıda konuşan Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırıların amacının, mali kaynaklara zarar vermek ve Kürdistan Bölgesi’ne yatırımları engellemek olduğunu söyledi.

Başbakan, yetkililerden, maaş ödenekleri ve kamu harcamalarının kaynağı olan ulusal kurumların korunması görevini tam anlamıyla yerine getirmelerini istedi.

Irak hükümetinin anayasa ve yasalara aykırı bir şekilde Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarını göndermediğini kaydeden Başbakan, 26 ay içerisinde sadece 13 ayda 200 milyar dinarlık gönderildiğini belirtti.

Toplantıda, Bağdat’la anayasal olmayan hiçbir çözümün kabul edilmeyeceği vurgulanırken, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal çerçevede çözüme hazır olduğu kaydedildi.

Irak hükümeti ve Irak Petrol Bakanlığı’ndan, Kürdistan Bölgesi’ne petrol ve gaz alanlarında yatırım yapan uluslararası şirketlere yönelik baskılarına son vermelerinin istendiği toplantıda, Irak hükümetinin, Kürdistan Bölgesi’nin ekonomik çıkarlarını savunması gerektiğinin altı çizildi.

Kürdistan Bölgesi’nin anayasal hakları ve mali haklarında ısrar ettiğinin bildirildiği toplantıda, bu bağlamda bir anayasa konseyinin kurulacağı belirtildi.

2 AKADEMİSYENİN KATLEDİLMESİ

Selahaddin Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Kawan İsmail ve Doç. Dr. İdris Heme Xan’ın katledilmesinin de gündeme geldiği Bakanlar Kurulu’nda, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik kurumların, önlemleri artırmaları istendi.

Yargının, cinayetin failine hak ettiği cezayı en kısa sürede vermesinin vurgulandığı toplantıda, cezanın emsal niteliğinde olması istendi.

KÜRT MEDYASI

Kürdistan Bölgesi’ndeki medyanın rolüne değinilen toplantıda, hükümet kurumlarından medyaya bilgi akışının öneminin yanı sıra medya kurumlarının sorumluluk bilinciyle yayın yapmalarının öneminin altı çizildi.

Medyanın ulusal güvenliği gözetmesi gerektiğine vurgu yapılan toplantıda, medyanın korkusuz bir şekilde, gazetecilik standartlarına uygun olarak görevini icra etmesinin önemi ifade edildi.