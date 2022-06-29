Hükümet Sözcüsü: Hiçbir petrol şirketi Kürdistan Bölgesi’nden çekilmedi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Cotyar Adil, Kürdistan Bölgesi ile anlaşması olan hiçbir enerji şirketinin çekilmediğini söyledi.

Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kor Mor petrol ve gaz sahasına saldıranların kim olduğunu ve amaçlarının ne olduğunu bildiklerini kaydeden Adil, ancak inceleme heyetinin sonuçlarını beklediklerini bildirdi.

Adil, saldırıya uğrayan enerji sahasına yakın olan güvenlik boşluğu alanlarının korunması için Peşmerge ve İçişleri bakanlıklarına talimat verildiğini ve Irak ordusuyla birlikte söz konusu bölgelerin korunmasının istendiğini belirtti.

Akademisyenlerin uğradığı suikasta değinen Adil, katilin cezasını alacağını ifade etti.