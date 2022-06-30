Putin: Finlandiya ve İsveç'le aramızda kesinlikle gerginlik olacaktır

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İki ülkenin NATO'ya katılımı konusunda yaşanan bunalım, Türkiye'nin veto tehdidini çekmesi sonrası aşıldı. Finlandiya ve İsveç'in en erken 2022'nin sonlarında birliğe katılabileceği ifade ediliyor.

Rusya üyelik başvurusu öncesi bu iki ülkenin katılımının "ciddi askeri ve siyasi sonuçlarının" olacağı uyarısını yapmıştı.

Ancak Vladimir Putin, iki ülkenin üyeliği ile ilgili sorunları olmadığını ancak sınırlarına asker konuşlandırılması karşısında Rusya'nın tepki vereceğini söyledi.

Madrid'deki NATO zirvesinde resmileşen süreç sonrası ilk kez konuşan Putin, "İsveç ve Finlandiya ile Ukrayna ile olan türde sorunlarımız yok. NATO'ya üye olmak istiyorlarsa olsunlar" dedi.

Putin sözlerinin devamında ise Moskova'nın hangi karşı adımları atacağını sıraladı:

"Ancak bu ülkeler anlamalılar ki daha önce onlardan bize bir tehdit yoktu. Ama şimdi, eğer askeri birlikler ve altyapı buralara konuşlandırılırsa, buna başka tehditlere cevap verdiğimiz gibi vermemiz gerekecek. Yaratılan tehdide karşı benzer tehdidi oluşturmamız gerekecek."

SAVAŞA SÜRE SINIRI VERMEDİ

Ukrayna işgalinden bu yana ilk kez yurt dışı seyahatine çıkan Putin bu açıklamaları eski Sovyet ülkelerinden Türkmenistan'da yaptı.

Rus lider, Moskova ile bu iki ülke arasındaki ilişkilerin kaçınılmaz şekilde bozulacağını söyledi ve "Şimdi aramızda kesinlikle gerginlik olacaktır. Bize tehdit olursa bu kaçınılmaz" dedi.

Putin, Ukrayna'daki hedeflerinin değişmediğini, amaçlarının Donbas bölgesini "özgürleştirmek" olduğunu da savundu.

Askeri harekatın planlandığı gibi gittiğini savunan Putin, harekata tarih sınırlaması getirmenin gereksiz olduğunu söyledi.