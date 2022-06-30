Politika

Ukrayna-Rusya arasında en büyük esir takası gerçekleşti

Ukrayna, Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana en büyük esir takasının gerçekleştiğini ve 144 Ukraynalı askerin serbest kaldığını duyurdu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Rusya Ukrayna esir değişimi Volodimir Zelenskiy Azovstal

HABER MERKEZİ

Ukrayna askeri istihbaratı tarafından Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, 95'i Azovstal fabrikasını savunan 144 Ukraynalı asker, saldırıların başlamasından bu yana gerçekleşen en büyük esir takasıyla serbest kaldı.

Söz konusu askerlerin çoğunda ciddi yaralanmaların olduğu belirtilirken, tedavi süreçlerinin başlatıldığı duyuruldu.

Rus yanlısı ayrılıkçı liderlerden biri de 144 Rus ve ayrılıkçı askerin, serbest kaldığını ve Rusya'ya döndüğünü teyit etti.

Konuya ilişkin henüz Moskova'dan bir açıklama yapılmadı.

ZELENSKIY: 144 UKRAYNALI ASKERİ RUS ESARETİNDEN KURTARDIK

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, iyimser ve önemli bir haberi vermek istediğini dile getirerek, "144 Ukraynalı askeri Rus esaretinden kurtardık. Bunların arasında 59 ulusal muhafız, 30 deniz kuvvetleri, 28 ordu, 17 sınır muhafızı, 9 terörle mücadele askeri ile 1 polis var" şeklinde konuştu.

Kurtarılan Ukraynalı askerlerin en yaşlısının 65, en küçüğünün ise 19 yaşında olduğunu belirten Zelenskiy, “Özellikle 95 Azovstal savunucusu evlerine dönüyor. Her Ukraynalıyı eve getirmek için her şeyi yapacağız" dedi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv