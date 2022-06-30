Ukrayna-Rusya arasında en büyük esir takası gerçekleşti

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Ukrayna askeri istihbaratı tarafından Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, 95'i Azovstal fabrikasını savunan 144 Ukraynalı asker, saldırıların başlamasından bu yana gerçekleşen en büyük esir takasıyla serbest kaldı.

Söz konusu askerlerin çoğunda ciddi yaralanmaların olduğu belirtilirken, tedavi süreçlerinin başlatıldığı duyuruldu.

Rus yanlısı ayrılıkçı liderlerden biri de 144 Rus ve ayrılıkçı askerin, serbest kaldığını ve Rusya'ya döndüğünü teyit etti.

Konuya ilişkin henüz Moskova'dan bir açıklama yapılmadı.

ZELENSKIY: 144 UKRAYNALI ASKERİ RUS ESARETİNDEN KURTARDIK

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, iyimser ve önemli bir haberi vermek istediğini dile getirerek, "144 Ukraynalı askeri Rus esaretinden kurtardık. Bunların arasında 59 ulusal muhafız, 30 deniz kuvvetleri, 28 ordu, 17 sınır muhafızı, 9 terörle mücadele askeri ile 1 polis var" şeklinde konuştu.

Kurtarılan Ukraynalı askerlerin en yaşlısının 65, en küçüğünün ise 19 yaşında olduğunu belirten Zelenskiy, “Özellikle 95 Azovstal savunucusu evlerine dönüyor. Her Ukraynalıyı eve getirmek için her şeyi yapacağız" dedi.