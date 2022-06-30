Politika

Ukrayna lideri Zelenskiy’den Suriye kararı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Şam'ın “Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri”nin bağımsızlığını tanımasının ardından Suriye ile ilişkileri kestiğini duyurdu.
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dünya Volodimir Zelenskiy Suriye Lugansk Donetsk

HABER MERKEZİ

Esad rejiminin Rus destekli “Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri”nin bağımsızlığını ve egemenliğini tanıma kararı almasının arından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Şam'la ilişkileri kesme kararı aldığını söyledi.

Zelenskiy, Telegram üzerinden yayınladığı videoda, "Ukrayna ile Suriye arasında artık ilişkiler olmayacak" ifadelerini kullandı.

Bugün Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lugansk ve Donetsk’in tanınmasına karar verildiği belirtilmişti:

"Her alanda ilişkiler kurmaya yönelik ortak irade ve arzuya uygun olarak, Suriye Arap Cumhuriyeti, hem Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin hem de Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ve egemenliğini tanıma kararı aldı."

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, 16 Haziran'da verdiği basın brifinginde, Suriye'nin Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki Donetsk ve Lugansk'ı tanımasını Moskova'nın "memnuniyetle karşılayacağı" açıklaması yapmıştı.

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