Politika

Çölde 20 göçmen susuzluktan hayatını kaybetti

Libya'nın güneyindeki Sahra Çölü bölgesinde 20 göçmen ölü bulundu.
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dünya Göçmen Libya Çöl Susuzluk

HABER MERKEZİ

Libya ilk yardım ve acil servis ekibi sözcüsü Usame Ali, yerel medyaya yaptığı açıklamada, çölde susuzluktan hayatını kaybeden 20 göçmenin cesetlerini bir arabanın içinde bulduklarını söyledi.

Ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, aracın Libya Çölü'nde Kufre kentinin 320 kilometre güneybatısında ve Çad sınırından 120 kilometre uzakta bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "aracın teknik bir arıza nedeniyle çölün ortasında kalmasının muhtemel olduğuna" işaret edildi.

Yerel medyadaki haberlere göre göçmenlerin ölümlerinin üzerinden yaklaşık iki hafta geçtiği tahmin ediliyor.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz'den yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

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