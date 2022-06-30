Yaşam

ABD’li şarkıcı R. Kelly'ye 30 yıl hapis cezası

ABD'de 1990'lı yıllarda ünlenen Grammy ödüllü R&B ve hiphop şarkıcısı Robert Sylvester Kelly, cinsel istismar davasında 30 yıl hapse mahkum edildi.
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R. Kelly
R. Kelly
ABD R Kelly New York Hapis cezası

HABER MERKEZİ

ABD'de 1990'lı yılların ünlü R&B şarkıcısı R. Kelly, cinsel istismardan 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

ABD'de 1990'lı yıllarda ünlenen Grammy ödüllü R&B ve hiphop şarkıcısı Robert Sylvester Kelly, cinsel istismar davasında 30 yıl hapse mahkum edildi.

New York'un Brooklyn kentinde görülen mahkemede 55 yaşındaki Kelly, '18 yaşından küçük kız çocuklarına sistematik cinsel istismar', 'şöhreti kötüye kullanma' gibi suçlardan 30 yıl hapis ve 100 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Son duruşmada ifade veren bazı mağdurların, siyah şarkıcının kendilerine yaptığı hakaret ve onur kırıcı sapkın davranışları anlatırken gözyaşlarına boğulduğu, eski yıldız hakkında öfke dolu oldukları bilgisi aktarıldı.

Müzik kayıtları dünya çapında 75 milyondan fazla alıcı bulan Kelly, 2008'de çocuk istismarı suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etmişti.

 

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