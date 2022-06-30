Sağlık

Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası

Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği açıklandı.
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türkiye Fahrettin Koca maymun çiçeği Türkiye

HABER MERKEZİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Hastanın 37 yaşında olduğu, bağışıklık sistemi yetersizliği yaşadığı da açıklandı.

Bakan Koca hastayla ilgili, “Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı” bilgisini paylaştı.

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