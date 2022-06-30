ABD’den Kürdistan Bölgesi ve Irak’a petrolle ilgili müzakere çağrısı

HABER MERKEZİ

Al-Hurra’da yer alan habere göre, ABD, Irak ve Kürdistan Bölgesi yönetimlerini petrol anlaşmazlığını müzakere etmeye ve bu konuda yardımla görevlendirilen Birleşmiş Milletler Misyonu’ndan yararlanmaya çağırdı.

Haberde adı açıklanmayan ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, “Irak hükümeti ve Kürdistan Bölgesel Hükümeti, petrol sorununa karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme ulaşmak için müzakere masasına oturmalı ve gerilimi artıracak adımlardan kaçınmalıdır” dedi.

Söz konusu yetkili, “Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu'nun (UNAMI) yeni görevi, özellikle taraflara bunu başarmada yardımcı olmayı zorunlu kılıyor” ifadelerini kullandı.

ABD’li yetkili, “Bu nedenle Kürdistan Bölgesi ve Irak hükümetlerini Birleşmiş Milletler Misyonu'nun iyi niyetlerinden azami ölçüde yararlanmaya teşvik ediyoruz” diye konuştu.

FEDERAL MAHKEMENİN KARARI

Geçtiğimiz Şubat ayında, Irak’taki en yüksek yargı mercii olan Federal Mahkeme, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ni kendi topraklarında üretilen tüm petrolü merkezi hükümete devretmek zorunda bırakan bir karar yayınlamıştı.

Mahkemenin kararı, federal hükümet ile Kürdistan Bölgesi arasında, petrol kaynakları konusunda yıllar öncesine dayanan anlaşmazlık ışığında uygulanmıyor.

Mahkemenin kararında, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Kürdistan Bölgesi’ndeki petrol sahalarından elde edilen petrol üretiminin tamamını, Irak Petrol Bakanlığı’na devretmesinin zorunluluğu olduğu belirtilmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) en büyük ikinci petrol ihracatçısı olan Irak'ın ihracatı günlük 3,5 milyon varile ulaşırken, petrol gelirleri ülke bütçesinin yüzde 90'ını oluşturuyor.

Kürdistan Bölgesi, memurların ve Peşmerge maaşlarının ödenmesi karşılığında 400 bin varili aşan günlük üretiminin 250 bin varilini Irak Petrol Bakanlığı’na göndermeyi kabul etmişti.

Erbil yönetimi, Federal Mahkeme’nin son kararının ise anayasaya aykırı olduğunu belirterek bu kararı kabul etmeyeceklerini bildirmişti.