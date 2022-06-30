Gözlemevi: Rusya Rojava’daki askeri hareketliliğini artırdı

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Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Suriye’nin genelinde Rus askeri operasyonlarında düşüş yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Son zamanlarda Rus güçleri 295 hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucu Halep, Rakka, Deyr ez-Zor ve Humus’ta 19 DAİŞ mensubu öldürüldü” denildi.

Gözlemevi, Türkiye ile Rusya güçlerinin geçtiğimiz ay Haseke, Dirbesiye ve Kamışlo kentlerinde dört ayrı ortak devriye gerçekleştirdiğini aktardı.

Türkiye’nin olası Rojava operasyonuna da değinen Gözlemevi, açıklamasında şu hususlara dikkat çekti:

“Rus güçleri, olası Türk operasyonlarına karşı Özerk Yönetim kontrolündeki Suriye’nin kuzeydoğusunda ve Halep kırsalında takviye güçlerini artırıyor, zaman zaman tek devriyeler halinde hareket ediyor. Rus uçaklarının yoğun hareketleri görülüyor.”

Gözlemevi ayrıca, “Uluslararası toplum, Rusya’nın Suriyelilere yönelik saldırılarını durdurması için Moskova’ya baskı yapmalıdır. Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması için adım atılmalıdır” çağrısında bulundu.

ERDOĞAN: EKSİKLİKLERİ TAMAMLAYARAK SURİYE'DE YENİ HAREKATLARA BAŞLAYACAĞIZ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son 27 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, Rojava’ya yönelik olası operasyondan söz etmişti.

Erdoğan, söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Siyasi ve insani krizlerin yükünü en fazla taşıyan ülke durumundayız. Tehditleri kaynağında ortadan kaldırma üzerine kurulan stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Uluslararası platformlarda ilkeli duruşumuzla farkımızı her alanda gösteriyoruz. Türkiye'yi bir yandan terör koridoruyla kimi ülkeler vasıtasıyla kuşatma girişimlerini akamete uğrattık, uğratmayı da sürdüreceğiz. Siyasi, ekonomik ve askeri tüm kabiliyetlerimizi 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek, 2053 vizyonumuzu hayata geçirmek için kullanmayı sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Irak sınırlarımızı teröristlerin saldırılarından kurtaracak operasyonlarımız başarıyla sürüyor. Suriye sınırında güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlayarak orada yeni harekatlara başlayacağız.”