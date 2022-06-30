Politika

Başbakan: Irak hükümeti, Kürdistan Bölgesi’ne bir federal yapı gibi muamelede bulunmalı

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin anayasal çerçevedeki yükümlülüklerini yerine getirdiğini, federal hükümetin de Bölge’nin anayasal haklarına saygı duyması gerektiğini söyledi.
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kürdistan Mesrur Barzani Irak hükümeti Mark Bryson-Richardson

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson’ı kabul etti. Erbil Başkonsolosu David Hunt’ın da hazır bulunduğu görüşmede Irak’taki son gelişmeler ve Kürdistan Bölgesi - İngiltere ilişkileri ele alındı.

İki taraf, başta petrol ve gaz konusu olmak üzere Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasal çerçevede çözülmesinin önemine vurgu yaptı.

Başbakan, “Kürdistan Bölgesi anayasal çerçevede yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Federal hükümetin de Bölge’nin anayasal haklarına saygı göstermesi ve federal bir bölge olarak Kürdistan Bölgesi’ne muamelede bulunması gerekir” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin her zaman müzakere yoluyla anlaşmaya varma hazır olduğunu ve bu anlaşmada Kürdistan Bölgesi’nin hakları ile Irak vatandaşlarının çıkarlarının korunması gerektiğini vurguladı.

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