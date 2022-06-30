Başbakan: Irak hükümeti, Kürdistan Bölgesi’ne bir federal yapı gibi muamelede bulunmalı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson’ı kabul etti. Erbil Başkonsolosu David Hunt’ın da hazır bulunduğu görüşmede Irak’taki son gelişmeler ve Kürdistan Bölgesi - İngiltere ilişkileri ele alındı.

İki taraf, başta petrol ve gaz konusu olmak üzere Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasal çerçevede çözülmesinin önemine vurgu yaptı.

Başbakan, “Kürdistan Bölgesi anayasal çerçevede yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Federal hükümetin de Bölge’nin anayasal haklarına saygı göstermesi ve federal bir bölge olarak Kürdistan Bölgesi’ne muamelede bulunması gerekir” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin her zaman müzakere yoluyla anlaşmaya varma hazır olduğunu ve bu anlaşmada Kürdistan Bölgesi’nin hakları ile Irak vatandaşlarının çıkarlarının korunması gerektiğini vurguladı.