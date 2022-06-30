Başbakan’dan ruhsatsız silahlara el konulması talimatı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, vatandaşların hayatının tehlikeye girmemesi için ruhsatsız silahlara el konulmasını istedi.

Başbakan Mesrur Barzani, yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığına çağrıda bulunarak, silah satış yerlerinin kapatılmasını ve ruhsatsız silahlara el konulmasını istedi.

“Halkımızın ve ülkemizin güvenliğini kötülere ve kaçakçılara kurban etmeyeceğiz” diyen Başbakan, “Kürdistan halkına, ruhsatsız silahları hükümete teslim etmeleri ve Kürdistan’ı ruhsatsız silahlardan arındırma sürecine katılmaları çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yasalar çerçevesinde silah kullanım konusunun düzenleneceğini kaydeden Başbakan, yargıçlardan yasaların uygulanması konusunda toleranslı davranılmamasını istedi. Başbakan, bu noktada yargıyı her türlü desteklediğini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi’nde son aylarda silahlı eylem ve cinayetlerde artış olduğu görülüyor.

Son olarak Selahaddin Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Kawan İsmail ve Doç. Dr. İdris Heme Xan, uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Bugün de evli bir çift, aile içi anlaşmazlık nedeniyle cinayete kurban gitti.