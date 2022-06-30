Politika

Rusya: Yılan Adası'ndan çekildik

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerin Karadeniz'deki Yılan Adası'ndan çekildiğini bildirdi.
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Yılan Adası
Yılan Adası
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HABER MERKEZİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "30 Haziran'da, iyi niyet göstergesi olarak, Rus silahlı kuvvetleri Yılan Adası'ndaki görevlerini tamamladı ve orada konuşlanmış bir garnizonu geri çekti" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada böylelikle, Rusya'nın, Ukrayna'dan tarım ürünlerinin ihracı için organize edilecek insani koridor çabalarını engellemediğine dikkat çekildi.

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Ukrayna tarafından ise Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ofisinden açıklama yapıldı.

Ofis başkanı Andriy Yermak, "KABOOM! Yılan Adası'nda artık Rus birlikleri yok. Silahlı kuvvetlerimiz harika bir iş çıkardı" dedi.

 

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