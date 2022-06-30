Rusya: Yılan Adası'ndan çekildik

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "30 Haziran'da, iyi niyet göstergesi olarak, Rus silahlı kuvvetleri Yılan Adası'ndaki görevlerini tamamladı ve orada konuşlanmış bir garnizonu geri çekti" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada böylelikle, Rusya'nın, Ukrayna'dan tarım ürünlerinin ihracı için organize edilecek insani koridor çabalarını engellemediğine dikkat çekildi.

UKRAYNA: SİLAHLI KUVVETLERİMİZ HARİKA İŞ ÇIKARDI

Ukrayna tarafından ise Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ofisinden açıklama yapıldı.

Ofis başkanı Andriy Yermak, "KABOOM! Yılan Adası'nda artık Rus birlikleri yok. Silahlı kuvvetlerimiz harika bir iş çıkardı" dedi.