Başkan Barzani: Tüm taraflar Kürdistan Bölgesi’nin statüsüne saygı duymalı

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson-Richardson’la bir araya geldi.

Erbil Başkonsolosu David Hunt’ın da hazır bulunduğu görüşmede Irak’taki son gelişmeler, siyasi süreç önündeki engeller ve kurulacak olan yeni hükümetle ilgili adımlar değerlendirildi.

Irak’taki siyasi tarafların ortaklık, denge ve uzlaşı prensiplerine bağlı olması gerektiğini vurgulayan Başkan Barzani, Irak hükümetinin Kürdistan halkının haklarına saygı duyması, Kürdistan Bölgesi’nin mali haklarını gözetmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Barzani ayrıca, tüm tarafların Kürdistan Bölgesi’nin anayasası ve statüsüne saygı duyması gerektiğini ifade etti.