Politika

Rusya ve Türkiye’den Rojava’da ortak devriye

Rus askeri polisi ile Türkiye askerlerinin Rojava’nın Dirbesiye kentinde ortak devriye gerçekleştirdiği belirtildi.
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kürdistan Rojava Dirbesiye Rusya Türkiye ortak devriye

DIRBESIYE (K24)

K24’e konuşan yerel bir kaynak, Rus askeri polisi ve Türk askerlerinin Dirbesiye’nin batısında ortak devriye gerçekleştirdiğini kaydetti.

Söz konusu kaynak, iki taraftan 4’er aracın devriyeye katıldığını ifade etti.

2 Rus helikopterinin de devriyeye eşlik ettiği belirtildi.

Dirbesiye’ye bağlık Şerk köyünde devriye gezen askerlerin çok sayıda köyden geçtiği de dile getirildi.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından bugün yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya güçlerinin geçtiğimiz ay Haseke, Dirbesiye ve Kamışlo kentlerinde dört ayrı ortak devriye gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ekim 2019’daki Soçi Mutabakatı çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasından gerçekleşen görüşmede, Rojava’nın bazı bölgelerinde Rus-Türk ortak devriyeleri gerçekleştirme kararı alınmıştı.

 

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