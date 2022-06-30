WHO’dan uyarı: Yüksek risk grubunda bulunanlar tehlikede

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WHO Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

"Maymun çiçeği virüsü yüksek risk grubunu etkileyebilir" diyen Ghebreyesus, virüsün 50'den fazla ülkede tespit edildiğini dile getirdi.

Virüsün fazla ülkeye yayılma eğilimi gösterdiğini kaydeden Ghebreyesus, "Sürekli bulaşma konusunda endişeliyim. Çünkü bu, virüsün kendi kendine yerleştiğini ve çocuklar, bağışıklığı baskılanmış ve hamileler de dâhil olmak üzere yüksek riskli gruplara geçebileceğini düşündürür" diye konuştu.

Ghebreyesus, virüsün çocuklarda ağır seyretmediğini vurgulayarak, İngiltere, İspanya ve Fransa'daki vakaların yakından takip edildiğinin altını çizdi.

Ayrıca WHO Acil Durum Komitesi, virüsün daha fazla yayılmasının kontrol edilmesinin yoğun çaba gerektirdiğini bildirdi.

Bugüne kadar dünya genelinde 3 bin 413 maymun çiçeği vakası kayda geçti. Virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.