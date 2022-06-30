Politika

Biden: Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız gerekli

ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekli. Bunun tersi çıkarımıza değil" açıklamasını yaptı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden
ABD Joe Biden Türkiye f-16 savaş uaçkları

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekli. Bunun tersi çıkarımıza değil" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi'nin son oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

Joe Biden açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşına ve Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışıyla ilgili değerlendirlerde bulundu.

Biden “Putin NATO’yu parçalayabileceğini, bizi zayıflatabileceğini düşündü ama tam olarak istemediği şeyle karşılaştı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği ile beklemediği şeyle karşılaştı" ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olacağını kaydeden Biden, "Ukrayna’nın yenilmesine müsaade etmeyeceğiz, Rusya'nın kazanmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Erdoğan'ın F-16 konusunda hangi isteklerini kabul ettiniz?" sorusuna yanıt veren Biden, "Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekli. Bunun tersi çıkarımıza değil" ifadelerini kullandı.

Biden, şunları kaydetti:

“Aralık ayında F-16’ları satmamız gerektiğini söylemiştim. Onları modernize de etmemiz gerekiyor. Bu konudaki pozisyonum aralık ayından beri değişmedi. Onlara F-16 satmalıyız ama bunu yapmamız için Kongre'den onay almamız lazım. Kongreden onay çıkacağını düşünüyorum.”

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv