Biden: Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız gerekli

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ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekli. Bunun tersi çıkarımıza değil" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi'nin son oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.

Joe Biden açıklamasında, Rusya-Ukrayna savaşına ve Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışıyla ilgili değerlendirlerde bulundu.

Biden “Putin NATO’yu parçalayabileceğini, bizi zayıflatabileceğini düşündü ama tam olarak istemediği şeyle karşılaştı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği ile beklemediği şeyle karşılaştı" ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olacağını kaydeden Biden, "Ukrayna’nın yenilmesine müsaade etmeyeceğiz, Rusya'nın kazanmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Erdoğan'ın F-16 konusunda hangi isteklerini kabul ettiniz?" sorusuna yanıt veren Biden, "Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekli. Bunun tersi çıkarımıza değil" ifadelerini kullandı.

Biden, şunları kaydetti:

“Aralık ayında F-16’ları satmamız gerektiğini söylemiştim. Onları modernize de etmemiz gerekiyor. Bu konudaki pozisyonum aralık ayından beri değişmedi. Onlara F-16 satmalıyız ama bunu yapmamız için Kongre'den onay almamız lazım. Kongreden onay çıkacağını düşünüyorum.”