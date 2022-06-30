İçişleri Bakanı: Hiç kimse yasaların dışında kabul edilemez

ERBİL (K24)

İçişleri Bakan Reber Ahmed, düzenlediği basın toplantısında bu dönemde silahlı saldırı ve cinayetlerin arttığı uyarısında bulundu.

Reber Ahmed, silah bulundurmaya ilişkin yasa yürürlüğe girene kadar Başbakan Mesrur Barzani’nin silah satış yerlerinin kapatılması ve ruhsatsız silahlara el konulması talimatının tüm illerde yerine getirileceğini belirtti.

Başbakan’ın talimatının ardından bazı silah satış yerlerinin kapatıldığını belirten Ahmed, silah bulundurmaya yönelik talimatların önümüzdeki hafta açıklanacağını ifade etti.

Yeni bir mekanizma ve yasal yöntemle, silah satış yerlerinin hükümetle ilişkilerinin organize edileceğini belirten İçişleri Bakanı, insanların silah satın alma veya silah taşıma hakkına sahip olup olmadıklarının çözüleceğini vurguladı.

Başbakan Mesrur Barzani bugün yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığına çağrıda bulunarak, silah satış yerlerinin kapatılmasını ve ruhsatsız silahlara el konulmasını istedi.

“Halkımızın ve ülkemizin güvenliğini kötülere ve kaçakçılara kurban etmeyeceğiz” diyen Başbakan, “Kürdistan halkına, ruhsatsız silahları hükümete teslim etmeleri ve Kürdistan’ı ruhsatsız silahlardan arındırma sürecine katılmaları çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan’ın bu talimatının ardından bazı silah satış yerleri kapatıldı.

Kürdistan Bölgesi’nde son aylarda silahlı eylem ve cinayetlerde artış olduğu görülüyor.

Son olarak Selahaddin Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Kawan İsmail ve Doç. Dr. İdris Heme Xan, uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Bugün de evli bir çift, aile içi anlaşmazlık nedeniyle cinayete kurban gitti.