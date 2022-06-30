Yunanistan’dan 20 adet F-35 uçağı satın almak için ABD’ye resmi talep

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Yunanistan, 20 adet F-35 savaş uçağı satın almak için ABD’ye resmi talep gönderdi.

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis, NATO zirvesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada bir F-35 hava filosu almak istediklerini ve ikinci bir filo için de opsiyonu bulunduklarını belirterek "Geçtiğimiz günlerde gönderdiğimiz talep mektubu bu sürecin bir parçasıydı" ifadelerini kullandı.

Miçotakis uçakların teslimatının 2027-2028 içerisinde başlamasını beklediklerini belirtti.

NATO ittifakında yer alan Yunanistan, milli gelirinin yüzde 2'sinden fazlasını savunma harcamalarına ayıran 9 ülkeden birisi. Son yıllarda Atina yönetimi Türkiye ile gerilimin artması sonucu askeri satın almalarını artırdı.

Yunanistan geçen sene 24 adet Fransız yapımı Rafale savaş uçağı alımı için 2,5 milyar euroluk, yine 3 Fransız yapımı fırkateyn için 3 milyar euroluk anlaşma yapmıştı.

Ayrıca yerel medyada yer alan haberlere göre Yunanistan 38 adet F-16 uçağını modernize etmek istiyor.