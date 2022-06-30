Başbakan Petrol ve Gaz Konseyi’nin toplantısına başkanlık etti

ERBİL (K24)

Petrol ve Gaz İşleri Konseyi, Başbakan ve Konsey Başkanı Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Petrol ve gaz yasasının değiştirilmesinden bu yana gerçekleşen ilk toplantıya Başbakan Yardımcısı ve Petrol ve Gaz İşleri Konseyi Başkan Yardımcısı Kubad Talabani de katıldı.

Toplantıda 2022'nin ilk altı ayının petrol gelirleri ve harcamaları ele alındı.

Toplantıda ayrıca 2022 yılının ilk altı ayında petrol gelirleri ve harcamalarıyla ilgili hazırlanan raporun gelecek hafta kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Federal hükümetin 2022'de altı ay boyunca bir trilyon iki yüz milyar dinar göndermesi gerekirken, iki ay para gönderdiği bunun da sadece 400 milyar dinar olduğu belirtilirken, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin petrol ve iç gelirleri kullanarak her ay maaş dağıttığı ifade edildi.

Başta petrol ve gaz konusundaki sorunlar olmak üzere Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile federal hükümet arasındaki ilişkilerdeki son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, sorunların anayasa temelinde çözülenmesi gerektiği vurgulandı.

Federal hükümetin özellikle de Irak Maliye Bakanlığı'nın baskılarına karşı yasal hazırlık yapıldığına vurgu yapılan toplantıda, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin müzakere heyetinin sorunların çözümünü görüşmek üzere Bağdat'ı ziyaret etmeye hazır olduğu kaydedildi.