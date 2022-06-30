Politika

KDP: Silahlar birçok ailenin yok olmasına sebep oluyor

Kürdistan Parlamentosu’ndaki KDP Grubu, “Silahların birçok ailenin yok olmasına sebep olduğu hepimiz için netleşti” açıklamasında bulundu.
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ERBİL (K24)

Kürdistan Parlamentosu'ndaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grubu, silahlarla ilgili yasa ve cinayetlerdeki artışa ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Silahların son birkaç gün içinde birçok ailenin yıkımına ve insanların ölümüne neden olduğu hepimizin malumudur" denildi.
KDP açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir süre önce silahlarla ilgili tasarı Kürdistan Parlamentosu'na geldi ve uygulaması büyük yankı uyandıran bir yasa haline geldi. Bugün bile sayın Başbakan silahlarla ilgili birkaç karar aldı. Bunu tamamen destekliyoruz ve memnuniyetle karşılıyoruz. Silah meselesi büyük bir ulusal kampanya gerektiriyor ve hepimiz bu çabayı desteklemeliyiz."

Başbakan Mesrur Barzani bugün yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığına çağrıda bulunarak, silah satış yerlerinin kapatılmasını ve ruhsatsız silahlara el konulmasını istedi.

İçişleri Bakanı Reber Ahmed de yaptığı açıklamada silah bulundurmaya ilişkin yasa yürürlüğe girene kadar Başbakan Mesrur Barzani’nin silah satış yerlerinin kapatılması ve ruhsatsız silahlara el konulması talimatının tüm illerde yerine getirileceğini belirtti.

Başbakan’ın bu talimatının ardından bazı silah satış yerleri kapatıldı.
Kürdistan Bölgesi’nde son aylarda silahlı eylem ve cinayetlerde artış olduğu görülüyor.

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