Politika

Türkiye’den DW Türkçe ve Amerika’nın Sesi’ne erişim engeli

Türkiye’de DW Türkçe ve Amerika'nın Ses siteleirne erişim sağlanamazken, girebilenlerin karşısına "Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" ifadeleri çıkıyor.
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türkiye dw Amerika’nın Sesi Voice of America Deutsche Welle

HABER MERKEZİ

Voice of America (Amerika’nın Sesi) ve Almanya merkezli Deutsche Welle (DW), Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, tarafından bu akşam erişim engellendi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı erişim engelini sosyal medyadan "İşte basın özgürlüğü ve ileri demokrasi!" sözleriyle duyurdu.

RTÜK, 9 Şubat’ta Amerika’nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews Türkçe’ye lisans alması için üç gün süre tanıyacağını, aksi halde sitelere erişimin engelleneceğini bildirmişti.

Erişim engeli kararının ardından Amerikanın Sesi, "İnternet içeriklerine erişim engeli yaşandığı zaman Voice of America'yla (VOA) anlaşmaları da olan "Psiphon" ve "nthLink" program ve uygulamalarını kullanarak sansür ve engellemeleri aşıp internette istediğiniz içeriğe erişebilirsiniz" açıklamasında bulundu. 

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