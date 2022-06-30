İsveç: İade kararlarını bağımsız yargı verir

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İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson yaptığı yazılı açıklamada, "İsveç'te bağımsız mahkemeler ile İsveç yasaları geçerlidir" dedi.

İsveç vatandaşlarının iade edilemeyeceğini de hatırlatan Johansson, "İsveç vatandaşı olmayan kişiler diğer ülkelerin talebi üzerine, ancak İsveç yasaları ve Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi ile uyumlu olması koşuluyla iade edilebilir" ifadelerini kullandı.

Salı akşamı Türkiye ile imzalanan ve Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği üzerindeki vetosunu kaldıran anlaşma, Stockholm'e göre suçluların iadesi konusunda "Avrupa Sözleşmesine saygı gösterilmesini açıkça belirtiyor."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin bitmesinin ardından İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlediği basın toplantısında "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuruları bağlamında yaşananlar, Türkiye'nin terör konusundaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur. Bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. Muhtırada kayıtlı hususların uygulamasını titizlikle takip edecek, adımlarımızı buna göre atacağız. İsveç'in verilmiş olan sözü şudur, 73 teröristin Türkiye'ye iadesi" demişti.

İsveç Adalet Bakanı Johansson, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın açıklamasına doğrudan yorum yapmadı ancak iade konusunda son sözün hükümette değil, "iadeler üzerinde veto yetkisi olan" Yüksek Mahkeme'de olduğunu söyledi.