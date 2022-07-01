Zelenskiy: Putin sadece silahların dilinden anlıyor

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen bir festivale video konferans yoluyla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Karadeniz’i kapatması nedeniyle hububatın Ukrayna’dan dışarıya çıkartılamadığını, böylelikle Moskova'nın Afrika ve Asya’yı rehin aldığını söyledi.

Zelenskiy, Avrupa’nın kıtlık tehdidine karşı harekete geçmemesi durumunda, bunun ciddi bir göç hareketliliğine yol açacağını, bu yönüyle Rusya'nın Avrupa'yı da rehin aldığını savundu.

Batılı ülkelerden her fırsatta talep ettikleri silahlara da değinen Zelenskiy, "Putin, diyalog kurmak istemiyor, sadece silahların dilinden anlıyor. Bu silahları Rusların almak istedikleri bölgelerde kullanıyoruz" diye konuştu.

“O BİZİMLE KONUŞMAK YERİNE BUGÜNE KADAR RAKET FIRLATTI”

Zelenskiy, "Putin’e bütün konuları medeni insanlar gibi müzakere masasında çözüme kavuşturmayı önerdim. O bizimle konuşmak yerine bugüne kadar raket fırlattı" ifadesini kullandı.

Rusya’nın yaptıklarından ötürü hesap vermesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, AB'nin hazırladığı 7. yaptırım paketine Avusturya'nın daha güçlü destek vermesi için çağrıda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı, savaşın AB içinde birliğin güçlenmesine yol açtığını, savaş sonrasında ülkesinin de Avrupa ailesine üye bir ülke olacağını sözlerine ekledi.