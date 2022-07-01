Politika

İsrail’de Yair Lapid resmen başbakan oldu

İsrail’de dün Meclisin feshedilerek 1 Kasım’da erken seçim yapılması kararının ilan edilmesinin ardından Naftali Bennett, başbakanlık görevini koalisyon ortağı Yair Lapid’e devretti.
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Yair Lapid
Yair Lapid
ortadoğu İsrail Yair Lapid başbakan

HABER MERKEZİ

Erken seçim kararının alındığı perşembe gününün sona erdiği dakikadan itibaren, koalisyon hükûmetinde şimdiye kadar Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Yair Lapid resmen ülkenin 14'üncü başbakanı oldu.

İsrail Başbakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Lapid’in yeni görevine özel çekilen fotoğrafı paylaşılarak "İsrail Başbakanı Yair Lapid" ifadesine yer verildi.

Lapid, 1 Kasım'da gerçekleşecek seçimlere kadar ülkeyi geçici başbakan olarak yönetecek.

İsrail’de Meclisin feshedilmesinin ardından Bennett, gün içinde başbakanlık görevini koalisyon ortağı Lapid’e devretmişti.

Başbakanlık Basın Ofisi, Bennett ile Lapid arasında Batı Kudüs’teki Başbakanlık ofisinde "mütevazı bir devir teslim töreni" düzenlendiğini duyurmuştu.

1 KASIM’DA ERKEN SEÇİM

İsrail milletvekilleri dün erken genel seçime gidilmesi amacıyla Meclisin feshedilmesini içeren tasarıyı kabul etti.

Tasarıyla erken seçim tarihi de 1 Kasım 2022 olarak onaylandı. Bu, İsrail'de yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci genel seçim olacak.

Ülkeyi yaklaşık bir yıldır yöneten çok partili koalisyon hükümetinin ortaklarından Bennett ve Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Erken seçim kararı almasında, son aylarda yaşanan istifalarla birlikte kırılgan yapıdaki koalisyon hükûmetinin 120 sandalyelik Meclis’te çoğunluğu yitirmesi etkili olmuştu.

Görevi bırakan Bennett 29 Haziran’da da seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı.

 

 

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