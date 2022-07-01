Politika

AB: İran nükleer müzakereleri çökebilir

AB’nin BM Büyükelçisi Olof Skoog, İran nükleer müzakerelerinin çökebileceğinden endişe duyduğunu belirterek, "Bitiş çizgisini göremeyebiliriz" dedi.
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avrupa Avrupa Birliği İran nükleer müzakereler

HABER MERKEZİ

İran nükleer anlaşmasının ele alındığı BM Güvenlik Konseyi toplantısında Avrupalı diplomatlar, müzakerelerin çökebileceği endişelerini vurguladı.

Avrupa Birliği’nin (AB) Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Olof Skoog, İran nükleer anlaşmasının ABD ve İran arasında ikili bir konu olmadığını ve anlaşmaya taraf ülkelerin oldukça zor siyasi seçimler yaptığını belirterek, müzakerelerin başarısız olabileceği endişesini, "Bitiş çizgisini göremeyebiliriz" şeklinde dile getirdi.

Olof Skoog, masadaki teklif üzerinden anlaşmaya varılması için fırsatın kaçırılmaması çağrısı yaptı.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere de İran'ın gerçekçi olmayan yeni talepler ortaya koyduğunu söyledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Richard Mills, İran'ın nükleer anlaşma dışındaki ek taleplerini geri çekmesi durumunda bir anlaşmaya varabileceklerini ifade etti.

İran'ın BM Büyükelçisi Majid Takht Ravanchi ise müzakerelerdeki mevcut çıkmazdan "ABD'nin katı yaklaşımını" sorumlu tuttu.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, ABD ve İran'a nükleer müzakerelerde işbirliği ve anlaşma çağrısı yaptı.

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